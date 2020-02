Café-causerie «Calme Blanc» avec Mélusine et Isabelle Murray

Mélusine (Émilie et Rachel) et l’artiste peintre Isabelle Murray invitent la population à venir discuter avec elles, le samedi 29 février de 10 h à midi, à la boutique-atelier Mélusine en formule café-causerie.

Cette activité culturelle gratuite vise à favoriser les rencontres entre le public et les artistes locaux et à discuter avec eux dans une ambiance conviviale, respectueuse et authentique. Du café sera mis à disposition durant l’activité et quelques surprises attendent les participants.

Un peu plus tôt en février marquait le lancement d’une nouvelle collection de bijoux pour Mélusine, intitulée «Calme blanc», ainsi qu’une exposition du même nom pour l’artiste peinte Isabelle Murray. Pour l’état d’esprit créatif commun de cette collaboration, les créatrices se sont inspirées des couleurs maritimes douces et apaisantes de l’hiver bas-laurentien. La collection de bijoux et les œuvres d’art originales sont exposées à la boutique-atelier de Mélusine, située au 484, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup.