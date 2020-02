Trois œuvres de Seb Rioux diffusées dans les bibliothèques du Bas-Saint-Laurent

Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent présentera la diffusion de trois courts métrages en réalité virtuelle du réalisateur pistolois Seb Rioux. Les trois projets cinématographiques tournés dans la région de Trois-Pistoles seront diffusés à travers l’ensemble des 94 bibliothèques du Réseau sur les casques de réalité virtuelle Oculus.

Malgré la disponibilité de contenus en réalité virtuelle accessibles pour les membres du Réseau, le contenu québécois et de l’Est-du-Québec se fait plus rare. Avec cette collaboration issue du réalisateur Sébastien Rioux, il est possible d’offrir du contenu cinématographique en réalité virtuelle produit ici.

«Une journée sur l’Ile aux Basques» est le premier des trois courts métrages présentés par le réalisateur de Trois-Pistoles. Le film emmène le public en bateau jusqu’à l’ile qui fait face à Trois-Pistoles et présente quelques-uns des plus beaux endroits de ce joyau.

La deuxième œuvre visite le site des fouilles archéologiques réalisées par l’Université du Québec à Rimouski à Saint-Simon-de-Rimouski en 2018. On est aux premières loges d’une découverte en direct au milieu de la forêt du Porc-Pic. «L’église Notre-Dame-des-Neiges» est le troisième de cette série de films. Il permet au public de visiter une des plus belles églises du Québec sur l’air d’Amazing Grace joué sur l’orgue Casavant de l’église par le musicien Nicholas Moroz.

«Ce sont trois réalisations dont je suis extrêmement fier et qui mettent à l’avant-plan ma région. C’est un privilège de pouvoir être diffusé dans autant de ‘’salles’’» a commenté le réalisateur Seb Rioux.

Les films sont disponibles dès maintenant sur l’ensemble des casques Oculus du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent pour une durée de 12 mois.