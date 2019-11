Maud Evelyne remporte le Prix de poésie Radio-Canada

L’autrice-compositrice-interprète et poète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Maud Evelyne (Evelyne Lavoie) a remporté le Prix de la poésie Radio-Canada le 21 novembre pour son œuvre «J’ai vu ma mère en rêve».

Ce prix est accompagné d’une bourse de 6 000$ offerte par le Conseil des arts du Canada et d’une résidence d’écriture au Banff Centre des arts et de la créativité, en Alberta. «Quand j’ai envoyé ce poème, je ne pensais pas gagner, surtout que c’était plutôt personnel comme écriture et comme sujet. J’ai été surprise et j’ai eu un gros frisson en apprenant la nouvelle. C’était la première fois que je suis la grande gagnante de quelque chose. C’était une belle grosse dose d’adrénaline», a commenté Evelyne Lavoie.

Le jury composé de Joséphine Bacon, David Goudreault et Herménégilde Chiasson a récompensé ce poème, tout en partageant un commentaire élogieux. «Dans un mélange d’existentiel et de trivial, de souvenirs et de sensualité, de surréalisme et de quotidien, ce texte nous propose une vision onirique à la fois touchante et surprenante. Les images se bousculent à un rythme saccadé et font souvent référence à un univers américain déglingué qui est aussi le nôtre.»

Ce poème n’est toutefois que la pointe de l’iceberg de l’écriture d’Evelyne Lavoie. La chanson a pris plus de place au cours des dernières années, mais elle souhaite que ces deux formes d'art coexistent dans ses créations.

La demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby en 2017 a lancé en octobre 2018 un premier micro album intitulé «Le parking aux oiseaux». Elle travaille par ailleurs sur de nouvelles chansons, un projet qui occupe tout son temps. Sa sortie est prévue en 2020, mais Evelyne Lavoie souhaite prendre le temps de bien s’entourer et de bien faire les choses, sans se précipiter.

Le parking aux oiseaux by Maud Evelyne

Il est possible de lire son poème en suivant ce lien :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1386637/finaliste-prix-concours-poesie-radio-canada-2019-maud-evelyne