Un don de 200 000$ à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

Impliqués dans le milieu culturel depuis toujours, Richard Lévesque et Andrée Côté de Rivière-du-Loup, ont accompli un acte de mécénat hors du commun. Ils ont décidé de verser l’entièreté de la somme liée à la vente de leur résidence de la rue Fraser à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, un don de 200 000$.

Un récent choix de vie les a amenés à déménager. Pendant plus de 30 ans, cette maison a été pour eux un véritable lieu de bonheur. «La vie nous impose des deuils qu’il faut accepter si on veut continuer de vivre. Alors nous avons emménagé à la Résidence des Bâtisseurs (…) Notre don vise essentiellement deux objectifs : mettre en place un prix d’importance dont les termes et modalités sont en cours d’élaboration et bien sûr appuyer les activités culturelles de la Société», explique Richard Lévesque.

Le couple n’ayant pas d’enfant, d’un commun accord, ils ont décidé que leur héritier naturel serait un organisme oeuvrant dans le domaine de la culture, de l’histoire qui peut assurer la transmission d’un patrimoine foisonnant. Leur choix s’est naturellement posé sur la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup.

L’appellation définitive et les critères d’éligibilité et d’évaluation du prix seront définis en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) et annoncés ultérieurement. «Le mécénat culturel au Québec est extrêmement rare et il est difficile aussi de le rencontrer et de le nommer comme étant un levier immense et important au point de vue culturel et artistique au Québec», a commenté Dominique Lapointe co-directrice de Culture Bas-Saint-Laurent.

Richard Lévesque, natif de Saint-Hubert a été professeur de Lettres et d’Arts et Lettres au Cégep de Rivière-du-Loup, de 1969 à 2000. En 1976, il a fondé la maison d’édition Castelriand qu’il a dirigée jusqu’en 1980. Il est l’auteur de nombreux livres et romans, dont le Vieux du Bas-du-Fleuve, les Légendes de la rivière du Loup et les Contes et menteries du Bas-du-Fleuve. Andrée Côté, née à L’Isle-Verte, a été professeure en soins infirmiers de 1970 à 1997 au Cégep de Rivière-du-Loup. Sa carrière d’enseignante a été particulièrement marquée par le développement d’une série de manuels-guides en enseignement individualisé des soins infirmiers. À compter de 1993, elle s’est faite connaitre en tant qu’artiste-peintre et plusieurs de ses œuvres se retrouvent maintenant au Canada, aux États-Unis et en France.

«La culture, ça a été notre vie. J’ai été élevée dans ce domaine là, et Richard aussi. J'ai fait du chant, du piano, du point de croix et j'ai fait de la peinture à ma retraite. On a travaillé ensemble dans notre maison d’édition et réalisé plusieurs projets. À Rivière-du-Loup, si les gens du domaine culturel avaient le même appui et la même visibilité que ceux du domaine sportif, il y en aurait des choses qui sortiraient», ont commenté d’une même voix Richard Lévesque et Andrée Côté.

Pour le président de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, Gilles Dubé, ce don renforce de manière significative le lien de l’organisme avec la communauté régionale. La SHGRDL a été incorporée par charte provinciale le 11 septembre 1987. Elle dispose d’un centre de documentation comprenant plus de 1 500 volumes, répertoires et dictionnaires spécialisés, près de 700 monographies paroissiales sans compter une centaine de fonds d’archives. La Société est localisée dans le sous-sol de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard, 67 rue du Rocher, Rivière-du-Loup.