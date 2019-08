Deux semaines de supplémentaires au Cirque de la Pointe-Sèche

L’équipe du Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska annonce une série de 11 représentations supplémentaires de la production Naval. Les représentations auront lieu du 21 aout au 1 septembre inclusivement, à l’exception du lundi 26 aout.

Pouvant s’assurer de la noirceur plus tôt, les spectacles auront lieu à 21 h. L’achalandage des dernières semaines et la bonne réception du public ont convaincu l’équipe d’aller encore plus loin pour cette première année. Pour ces représentations, le système de navette est toujours disponible.

Le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska a obtenu une aide financière de la part de Développement économique Canada en juillet dernier. L’entreprise a reçu la somme de 69 995 $ pour l’aider à développer son projet. L'aide gouvernementale fédérale a permis au cirque de construire son amphithéâtre à ciel ouvert (faite de conteneurs recyclés) pouvant accueillir plus de 270 personnes, ainsi qu’un espace d’accueil.