Lancement de deux livres et d’un outil thérapeutique pour enfants

L’auteure Édith Levasseur, enseignante au primaire à Pohénégamook et professeure d’Impact, lance deux nouveaux livres ainsi qu’un outil thérapeutique pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions.

Lors du lancement le 15 juin, Édith Levasseur a entre autres présenté son nouveau livre pour enfants «La lettre magique» dans lequel on suit Ophée-Ly, une jeune fille qui éprouve une grande tristesse. Cette histoire a pour but d’entrainer les enfants à se focaliser sur les petits bonheurs qui les entourent, dissipant ainsi les moments de tristesse.

En plus d’un livre pour enfant, Édith Levasseur a aussi lancé son premier livre destiné aux enseignants du préscolaire et du primaire : «Intégrer la pleine conscience à sa routine de classe». En plus d’expliquer ce qu’est la pleine conscience et ses avantages, ce guide donne des outils concrets pour mettre en pratique cette méthode pédagogique en classe.

Enfin, les quelques 150 participants au lancement ont pu aussi se procurer Éthos, le lézard messager, qui, rappelons-le, a atteint 217 % de son objectif de financement sur La Ruche à l’automne dernier. Cet outil thérapeutique accompagne les enfants dans leur moment de pleine conscience, que ce soit pour se calmer par des exercices de respiration, s’initier à la cohérence cardiaque ou se débarrasser de ses angoisses.