Un premier «Show-Frette» à Trois-Pistoles

Le premier spectacle extérieur de la série «Show-Frette» organisée par l’organisme de diffusion culturelle L’œil de la tempête aura lieu le samedi 9 mars à 20h30 au parc de l’église de Trois-Pistoles. Jacques Alphonse Doucet, alias Jacobus, connu avec le duo Radio Radio, présentera le matériel de son 2e album solo, intitulé «Caviar» à l’intersection du rap et de l’électro.

La soirée débutera avec la musique d’un DJ dès 19h30. «Le spectacle de Jacobus est le premier d’une série de spectacles de L’œil de la tempête en hiver. En tant qu’organisme de diffusion musicale, nous avons eu un coup de cœur pour la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. L’offre de spectacles musicaux en été est importante, on voulait dynamiser l’offre musicale pendant la période plus morte de l’hiver. Notre but est d’organiser un évènement rassembleur, à l’image de la Fête des Lumières, alors on s’habille bien, on profite de l’hiver et du moment», explique Philippe De Carufel de l’organisme L’œil de la tempête.

Le spectacle est organisé en partenariat avec la Fabrique et la Ville de Trois-Pistoles. Des chaufferettes seront mises à la disposition des artistes, et quelques braseros seront disposés dans le parc de l’église afin de réchauffer le public. Les spectateurs pourront également se procurer des breuvages chauds et profiter de la piste de danse enneigée. En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

Les billets sont en vente en ligne sur Lepointdevente.com et seront disponibles le soir même du spectacle.