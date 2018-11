Spectacle d’humour «Plus perdus que jamais»

Dans une mise en scène de Ghislaine Hamel des Productions Baluchon, coordonnatrice de l’option Théâtre-études, les élèves de la troupe de théâtre du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup présentent leur nouveau spectacle d’humour, intitulé «Plus perdus que jamais», les vendredi 16 novembre et samedi 17 novembre à 19 h 30 à la salle Reine-Antier du Collège.

Quarante jeunes artistes occuperont la scène, dont les 11 élèves de l’option Théâtre-études, les 12 élèves du volet théâtre parascolaire et 17 jeunes de niveau primaire inscrits à l’Académie théâtrale Notre-Dame.

La trame du spectacle consiste en un survol de l’humour inspiré des saynètes des épisodes Objets perdus du groupe Les Appendices, de l’émission Le cœur a ses raisons et de Rock et Belles Oreilles. Un hommage sera aussi rendu à des vétérans de l’humour comme Clémence Desrochers, Daniel Lemire et Dominique Lévesque. Des extraits de Le Royaume du sommeil et des Têtes à claques seront également repris.

Les billets de ce sixième spectacle annuel sont en vente à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des différents volets du programme de théâtre. Ils seront aussi disponibles à l’entrée de la salle chaque soir de représentation.

Le droit d’entrée est fixé à 12 $ pour les adultes, 7 $ pour les étudiants et 25 $ pour le forfait familial (deux adultes et deux enfants). Il est possible de réserver des billets ou d’obtenir de l’information supplémentaire en appelant au Collège, 418 862-8257.