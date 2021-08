Passeport vaccinal au Québec : mode d’emploi

De nombreux lecteurs ont transmis leurs interrogations concernant l’entrée en vigueur du passeport vaccinal au Québec et la façon de se procurer les informations nécessaires pour avoir accès aux services non essentiels à partir du 1er septembre. Trois méthodes pourront être utilisées pour présenter sa preuve vaccinale, soit la version papier, la version numérique (PDF) ou encore via l’application mobile «VaxiCode».

Aux endroits où le passeport vaccinal sera demandé, les personnes de 13 ans et plus devront présenter une preuve de vaccination contenant un code QR qui affiche leur niveau de protection contre la COVID-19. Cette preuve peut être présentée de trois façons, soit sous un format papier imprimé, en format PDF numérique sur un appareil mobile ou encore par l’intermédiaire de l’application «VaxiCode», disponible pour le téléchargement sur l’App Store et bientôt sur la plateforme Android. Pour ces trois formats, une preuve d’identité avec photo sera demandée.

Le format papier de la preuve de vaccination est disponible à partir du portail libre-service du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il possible de la télécharger et de l’imprimer en suivant ce lien : https://bit.ly/3yeDdEJ

Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou à une imprimante peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir leur preuve de vaccination par la poste ou encore demander de l'aide à l'un de leurs proches qui est plus à l'aise avec les technologies numériques.

APPLICATION «VAXICODE»

Pour activer son passeport vaccinal sur un appareil mobile, il suffit de se rendre dans «l’App Store» pour un téléphone Apple avec iOS ou «PlayStore» pour Android et d’écrire le nom de l’application «VaxiCode» dans la barre de recherche. L’application demande un iPhone ou un iPod avec un système d’exploitation iOS 11.0 ou plus récent. Si ce n’est pas le cas, une mise à jour de votre appareil sera nécessaire.

Un code QR est rattaché à chacune des doses de vaccin reçue contre la COVID-19. Il est alors possible de faire une capture d’écran du code, de l’imprimer sur une feuille et de le prendre en photo ou de l’afficher sur un autre écran pour qu’il soit reconnu par «VaxiCode». Le code QR sélectionné doit être celui rattaché à la deuxième dose du vaccin.

Le passeport vaccinal est un outil gratuit qui permet d’attester qu’une personne est adéquatement protégée contre la COVID-19. Pour obtenir ce statut et qu’un voyant vert s’affiche lors de la présentation de leur preuve vaccinale, les citoyens doivent compléter leur vaccination contre la COVID-19. Ils doivent aussi attendre un délai de sept jours après avoir reçu une deuxième dose.

Les personnes qui voyagent au Québec devront présenter une preuve d’identité avec photo et leur preuve de vaccination fournie par leur pays ou leur province canadienne attestant qu’elles ont reçu deux doses du vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

La liste complète des lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 est disponible en suivant ce lien : https://bit.ly/3knGA7l . Elle sera requise à plusieurs endroits dont les bars, les restaurants, les festivals et les sports et activités pratiqués à l’intérieur.