Les modalités du passeport vaccinal présentées par Québec

Les modalités d’application du passeport vaccinal ont été précisées ce 24 aout par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il sera nécessaire, comme prévu, pour avoir accès aux services non essentiels comme les bars, les gyms, les restaurants, les grands évènements comme les festivals, les cinémas et les activités physiques avec des contacts fréquents et prolongés, et ce à partir du 1er septembre.

Le passeport vaccinal sera uniquement appliqué pour les 13 ans et plus. Deux applications seront disponibles et pourront être téléchargées gratuitement dès demain sur App Store et, bientôt, sur Google Play. La première, VaxiCode, est destinée aux citoyens. Elle leur permettra de déposer leur code QR dans un portefeuille numérique. La seconde, VaxiCode Verif, permettra aux exploitants ou aux responsables des activités visées par la mesure, de vérifier le statut vaccinal des personnes voulant y accéder. L'application lira le code QR qui apparaît sur la preuve de vaccination pour déterminer le statut de protection d'une personne contre la COVID-19. Ce statut s'affichera en vert ou en rouge, avec la certification du gouvernement du Québec, déterminant si la personne peut y accéder ou non. Aucune autre information, mis à part le nom de la personne, ne sera visible sur le lecteur. Le citoyen devra également présenter une carte d'identité permettant de corroborer son identité, avec photo s'il a plus de 16 ans. Les gens peuvent aussi en tout temps apporter une preuve papier de leur code QR. Une liste exhaustive des activités accessibles seulement aux personnes détenant un passeport vaccinal sera disponible prochainement en ligne au Quebec.ca.

«On répond à un engagement qu’on avait pris avec les Québécois que la vaccination est un passeport pour la liberté. Le passeport vaccinal c’est l’équilibre qu’on a trouvé pour garder notre économie ouverte tout en protégeant la population. Avec le vaccin et le passeport, on veut éviter de fermer des commerces et d’interdire des activités. C’est plate pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, on va respecter ça. On ne peut pas prendre toute une population en otage pour garder des privilèges à une minorité qui refuse le vaccin. On ne peut plus laisser les personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux», explique le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Aucune pénalité ne sera appliquée avant le 15 septembre pour laisser le temps à tous de s'adapter à cette nouvelle mesure. Le passeport vaccinal n'est pas envisagé pour le droit au travail, ajoute le ministre Christian Dubé.

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, a signifié que le code QR ne peut être falsifié ou copié. Des sanctions monétaires, à l’image de celles déjà en vigueur pour le port du masque, seront appliquées pour le respect du passeport vaccinal dans les différents établissements qui sont concernés. De plus, il est interdit de falsifier tout document relatif à la santé publique puisqu'il s'agit d'une infraction criminelle.

Pour avoir accès au passeport vaccinal, les personnes présentant des contre-indications à la vaccination contre la COVID-19 devront se présenter dans une clinique de vaccination avec la documentation appropriée pour faire inscrire le tout au Registre de vaccination.

D’après le ministre de la Santé, Christian Dubé, plus de 5 millions de personnes demandé leur code QR en téléchargement, soit environ 91 à 92 % des personnes vaccinées. Il a d’ailleurs qualifié de «très concluants» les tests réalisés jusqu'à maintenant lors des projets-pilotes menés dans la province. Pour les personnes plus âgées ou qui sont moins à l’aise avec les technologiques numériques, le code QR sera envoyé sur demande par la poste, ou encore disponible pour impression papier. De plus, le Québec a atteint tous les objectifs de vaccination qu’il s’était fixés, avec 86 % des personnes ayant reçu une première dose, et 77 % une deuxième dose. Encore 1 million de personnes éligibles ne sont pas vaccinées.