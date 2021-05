Déconfinement au Québec : le KRTB dans une zone grise

Les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB) sont tombés entre deux chaises lors de l’annonce du plan de déconfinement du Québec par le premier ministre François Legault, le 18 mai. Si on se fie aux communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, il faudra attendre une sortie du palier des mesures d’urgence pendant au moins 14 jours avant de voir ces changements s’appliquer dans la région.

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent est présentement en rencontre avec les autorités nationales pour planifier les prochaines semaines. Un point de presse permettant de préciser la situation particulière de l’ouest du Bas-Saint-Laurent pourrait être organisé au cours des prochaines heures, voire d’ici la fin de la semaine.

Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, indique que le seuil à atteindre pour revenir en zone rouge est d’environ 10 cas par jour pour 100 000 habitants. Le KRTB frôle présentement les 40 cas par 100 000 habitants par jour, soit un taux quatre fois plus élevé. «Il reste énormément de travail à faire encore. On observe une tendance positive depuis les deux ou trois derniers jours, on semble s’en aller vers le bon sens et ça pourrait changer rapidement», a-t-il évoqué. Il faudra que la tendance à la baisse se maintienne pour pouvoir espérer des changements.

Dès le 28 mai pour la majorité des régions du Québec, ou 14 jours après le retrait des mesures spéciales d'urgence pour les secteurs concernés, le couvre-feu prendra fin, les terrasses extérieures des restaurants pourront rouvrir et des rassemblements de 8 personnes au maximum sur les terrains privés pourront avoir lieu.

» À lire aussi : Québec dévoile son plan de déconfinement progressif

BILAN COVID

Par ailleurs, la santé publique du Bas-Saint-Laurent rapporte que 20 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent à son bilan. La tendance à la baisse observée depuis la fermeture de l'usine de Viandes duBreton de Rivière-du-Loup vendredi dernier se poursuit.

Une hausse de seulement 9 cas a été recensée dans la MRC de Rivière-du-Loup, laissant présager des jours meilleurs à venir. Les 11 autres cas sont situés dans les MRC de Kamouraska avec 4 cas, de Témiscouata avec 3 cas, des Basques avec 2 cas et de La Matanie avec 2 cas.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska 613 (+4) dont 39 cas actifs Rivière-du-Loup 1289 (+9) dont 160 cas actifs Témiscouata 370 (+3) dont 29 cas actifs Les Basques 188 (+2) dont 44 cas actifs Rimouski-Neigette 804 dont 19 cas actifs La Mitis 174 dont 8 cas actifs La Matanie 251 (+2) dont 8 cas actifs La Matapédia 75 Indéterminés 3 Bas-Saint-Laurent 3767, dont 313 cas actifs

On compte présentement 313 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, une baisse de 41 depuis la veille. Pas moins de 1 487 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Présentement, 16 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, une baisse de 1, dont 6 se trouvent aux soins intensifs, là encore il s'agit d'une baisse de 1. L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte toujours 40 décès.

Collaboration : François Drouin