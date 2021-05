COVID-19 : 63 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent 

La Santé publique répertorie aujourd'hui 63 nouveaux de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui compte maintenant 3 349 cas au total depuis le début de la pandémie.

Les MRC de Rivière-du-Loup et des Basques sont les régions touchées par les augmentations les plus importantes, soit 24 et 20 nouvelles infections respectivement. La situation est aussi préoccupante au Témiscouata et au Kamouraska où on retrouve 8 et 9 nouveaux cas.

Selon les données de l'INSPQ, on enregistre actuellement 416 cas actifs sur le territoire (dont 148 dans la région louperivoise), une augmentation de 13 comparativement à la veille. On dénombre également 14 hospitalisations, mais le nombre de décès est stable à 39. Près de 2 900 personnes sont rétablies.

Selon la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, les enquêtes épidémiologiques démontrent que le virus de la COVID- 19 est clairement en recrudescence partout sur le territoire, mais particulièrement dans l’ouest de la région. Au cours des 7 derniers jours, aucun ralentissement de la propagation du virus n’a été observé.