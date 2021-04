COVID-19 : 41 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Les données les plus récentes de l'Institut national de la santé publique du Québec rapportent que 41 nouvelles personnes ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent en ce 18 avril.

La plus grande augmentation se trouve dans la MRC de Rivière-du-Loup, qui a enregistré à elle seule 22 nouveaux cas depuis la veille. Les MRC de Témiscouata et des Basques comptent toutes les deux 5 nouveaux cas.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska: 404 (41 cas actifs)

Rivière-du-Loup: 769 (109 cas actifs)

Témiscouata: 198 (37 cas actifs)

Les Basques: 59 (12 cas actifs)

Rimouski-Neigette: 653 (25 cas actifs)

La Mitis: 147 (42 cas actifs)

La Matanie: 233 (7 cas actifs)

La Matapédia: 62

Bas-Saint-Laurent: 2548 (+41)

On compte présentement 278 cas actifs de COVID-19 dans la région et 2 548 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Sept hospitalisations sont présentement en cours. Un bilan détaillé des cas rapportés dans chacune des MRC au cours du weekend sera publié lundi par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

À noter qu'un avis de dépistage massif touchant le Collège Notre-Dame a été émis le 17 avril par la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Tous les élèves et membres du personnel ont été appelés à se faire dépister, ce qui représente environ 500 personnes. Quatre cas positifs (trois élèves et un employé) ont été rapportés dans l'établissement.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures au Québec font état de 1 344 nouveaux cas, 9 nouveaux décès pour un total de 10 802 décès. Le ministère de la Santé et des services sociaux rapporte aussi 683 hospitalisations, soit une diminution de 9 par rapport à la veille dont 175 personnes aux soins intensifs. Jusqu'à maintenant, plus de 2,3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Québec.