Le Restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup fermé de façon préventive pendant que les employés se font tester

Faisant suite à l'avis de la Santé publique qui a indiqué hier qu'une personne ayant été testée positive à la COVID-19 a fréquenté le Restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup vendredi 5 mars au matin, la direction de l'établissement a pris la décision de fermer les portes jusqu'à ce que tous les employés aient pu se faire tester et obtenir des résultats négatifs.

«Bien qu’aucune directive de la santé publique nous indique de fermer nos portes, nous prenons l’initiative de fermer de manière préventive afin de faire tester l’ensemble de notre équipe de travail et d’assurer un environnement sain pour tous. Si tout va bien, le restaurant rouvrira dimanche matin dès 7h, le temps que tous aient obtenu leurs résultats», a indiqué David Voyer, propriétaire des Restaurants Bon Voyage.

L'homme d'affaires confirme que les mesures sanitaires telles le lavage des mains, la distanciation sociale et la tenue d'un registre des clients du restaurant sont respectées de manière très stricte depuis le début de la crise. « Il s'agit d'une situation que nous prenons très au sérieux et nous ne rouvrirons nos portes que lorsque que tous nos employés de Rivière-du-Loup auront été testés négatifs. Soyez de plus assurés de notre entière collaboration avec la santé publique.»

David Voyer confirme du même souffle que les autres établissements du Groupe Expérience Resto à Saint-Fabien et Rimouski ne sont nullement concernés. Il invite la clientèle à consulter la page Facebook du Restaurant Bon Voyage pour connaître la journée exacte de la réouverture.