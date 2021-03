Appel au dépistage en lien avec une possible exposition à un variant de la COVID-19

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage pour tous les clients et employés qui ont fréquenté un des lieux suivants:

-Le restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup, le 5 mars entre 6h00 et midi;

-Le restaurant Normandin de Rivière-du-Loup, le 8 mars entre 6h00 et midi;

-Le Big Stop Irving de St-Antonin, le 6 mars entre 8h00 et 20h00, le 7 mars entre 8h00 et 20h00 et le 9 mars entre 8h00 et 20h00.

Pour prendre rendez vous, il suffit de cliquer sur le lien suivant https://cv19quebec.ca ou de communiquer par téléphone dès demain 8 h au 1-877-644-4545.

Par ailleurs, la Direction de la santé publique demande à toutes personnes visées par cet appel de minimiser leurs contacts et de porter le masque de procédure en présence d'autres individus et ce jusqu'à l'obtention du résultat de leur test de dépistage. De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle d’être extrêmement vigilant dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres et de l’isolement en cas de symptômes.

La Direction de la santé publique vous remercie de prendre au sérieux cet appel au dépistage et ainsi de contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité potentielle des variants.