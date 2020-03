COVID-19: la MRC de Rivière-du-Loup reporte ses rencontres non essentielles

En réaction à la pandémie du coronavirus et aux mesures adoptées le jeudi 12 mars par le gouvernement du Québec, la MRC de Rivière-du-Loup a confirmé hier que toutes les rencontres non essentielles seront reportées à une date ultérieure, de même que toutes les rencontres initiées par ses partenaires, qui auraient dû se tenir dans ses locaux, seront aussi déplacées à un autre moment.

«Nous avons relayé à nos employés, nos communautés et les autres territoires de MRC au Bas-Saint-Laurent nos directives qui pourraient être utilisées par ceux-ci. Nous devons utiliser les mesures d’hygiène les plus appropriées et les plus efficaces en se lavant et savonnant les mains, notamment», a fait savoir le préfet Michel Lagacé.

Ce dernier rappelle qu'il est important d'agir avec civisme envers les autres pour supporter les travailleurs de la santé qui auront, tout un défi, devant eux dans les prochaines semaines et prochains mois. «Individuellement, nous devrons faire mieux pour les règles d’hygiène, ce qui aura un effet positif pour abaisser la courbe des contaminés», souligne M. Lagacé.

