Relance officielle d’une chambre de commerce dans les Basques 

Après avoir été mise en suspens en 2023, la Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges a officiellement repris vie, ce mercredi 26 février. Une première étape qui ouvre la voie à de beaux projets et d’heureux partenariats au sein du milieu socioéconomique de la MRC des Basques.

Près de quarante personnes se sont ainsi réunies au Caveau des Trois-Pistoles afin de participer à une assemblée générale sur la relance de la chambre de commerce. Treize personnes ont été élues sur le conseil d’administration de l’organisme.

«C’était une belle soirée. Plusieurs personnes étaient présentes et c’est sans compter tous les messages d’encouragement que nous avons reçus», s’est réjouie Pascale Gagnon, propriétaire de l’entreprise Les Fibres de Verre Rioux et nouvelle administratrice.

«Le conseil sera formé de personnes issues de tous les secteurs : la culture, le service, la vente au détail, le manufacturier. Ce sont des gens de toute la région, de plusieurs municipalités, alors on voit que c’est un projet rassembleur.»

Dans les prochaines semaines, les rôles de chacun seront déterminés et un conseil exécutif sera formé. Des procédures seront également entamées afin de modifier le nom de l’organisme pour Chambre de commerce des Basques. Une identité plus inclusive et en lien avec son objectif de promotion régionale.

«La mission sera changée. La Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-neiges avait le mandat de faire la promotion de ces deux municipalités plus particulièrement, mais la nouvelle administration souhaite travailler à développer l’ensemble du territoire des Basques», a-t-elle expliqué.

Elle soutient que les démarches se feront sous le signe de la collaboration avec la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu qui demeure indépendante. «Ce qui est bon pour Saint-Jean-de-Dieu est aussi bon pour les Basques.»

Parmi ses priorités, la Chambre de commerce veut établir un plan de match et prendre position sur différents dossiers d’actualité. Elle veut également s’assurer d’offrir une représentativité du milieu socioéconomique des Basques auprès des élus et des décideurs.

D’autres détails suivront…