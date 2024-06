Rivière-du-Loup dans la mire de Ben & Florentine 

La chaine de restaurants Ben & Florentine, spécialisée dans les brunchs et déjeuners, souhaite poursuivre son expansion à travers la province et l’ouverture d’une succursale en sol louperivois est fortement envisagée.

L’entreprise a accroché une bannière sur un immeuble commercial du boulevard de l'Hôtel-de-Ville, au cours des derniers jours. On peut y lire que l’entreprise est la recherche d’un ou d’une franchisé(e).

Valérie Villeneuve, vice-présidente pour la marque Ben & Florentine au sein du Groupe MTY, a confirmé vendredi être à la recherche d’un partenariat gagnant avec un entrepreneur de la région. Elle souligne que le processus est déjà avancé, puisqu’un local a été trouvé.

«Nous avons un bel emplacement! Maintenant, il nous faut seulement trouver quelqu’un qui a envie de se lancer dans l’aventure avec Ben & Florentine», a-t-elle partagé.

Ben & Florentine compte actuellement 65 restaurants, dont 6 à l’extérieur du Québec. L’ouverture d’une succursale à Rivière-du-Loup serait une première dans l’Est-du-Québec. Elle cadrerait également avec l’ambition de la chaine de poursuivre son développement aux quatre coins de la province.

«On est la chaine déjeuner avec le plus grand nombre de restaurants au Québec, mais il reste encore de la place pour partager notre savoir-faire avec la population», a assuré Mme Villeneuve, impatiente de faire découvrir les spécialités de la marque aux gourmands de la région.

Aux futurs partenaires, l’entreprise promet un accompagnement du début à la fin du processus, incluant la construction du restaurant, son ouverture et la formation du personnel. La chaine n’hésitera pas non plus à mettre ses ressources et son expertise à leur service, a-t-on indiqué.

Les personnes intéressées peuvent rejoindre l’équipe de direction au 514 336-8885. Tous les détails sont également accessibles sur le site Internet de l’entreprise.