La Chambre de commerce se réjouit du dépôt de la pétition citoyenne

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup salue le dépôt à l’Assemblée nationale par la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, de la pétition citoyenne relative au maintien de la Traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon au quai de Rivière-du-Loup, le vendredi 7 juin.

Cette pétition a été initiée par Marc Morin, un citoyen engagé qui a récolté près de 8 000 signatures de Louperivoises et Louperivois en faveur du maintien des activités de la Traverse à Rivière-du-Loup.

«Nous sommes d’avis que la pression exercée lors de notre deuxième visite à l’Assemblée nationale, le 29 mai dernier, aura fortement contribué au dépôt de la pétition», soutient Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Toutefois, nous ne comprenons pas le délai entre la remise de la pétition à madame Dionne et son dépôt, vendredi dernier. Pourquoi avoir patienté plus de trois mois et, surtout, avoir attendu à la dernière journée de la session parlementaire pour le faire?», s’interroge Mme Migneault.

Malgré ce geste significatif, la Chambre de commerce ne baisse pas la garde et exige que le Gouvernement rende enfin une décision en faveur du maintien de la Traverse au quai de Rivière-du-Loup.

Les attentes du milieu socio-économique ont toujours été clairement énoncées et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup compte maintenir la pression sur les élus impliqués dans le dossier jusqu’à ce que la décision de préserver la Traverse à Rivière-du-Loup soit rendue de façon permanente et sans équivoque.