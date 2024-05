Le 48e Gala des Prestiges honore 14 entreprises et organismes

Le 48e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a honoré, le 9 mai, 14 entreprises, entrepreneurs et organismes s’étant démarqués par leurs réalisations au cours de la dernière année. Sous le thème «Audace et vision!», 300 convives se sont donné rendez-vous à l’Hôtel Levesque pour l’occasion.

L’identité des organisations lauréates a été dévoilée dans l’enthousiasme lors de cet important rassemblement annuel des acteurs de la communauté entrepreneuriale louperivienne. Animée pour une deuxième année par le tandem formé de Mélanie Milot, de la MRC de Rivière-du-Loup, et Dany Deschênes, de Buropro Citation, assistés de Sylvain Dionne dans le rôle de fou du roi, la soirée a mis en lumière la détermination, la créativité et l’esprit d’innovation des finalistes et des récipiendaires des prix Prestiges.

LES ORGANISATIONS LAURÉATES

À la suite d’un rigoureux processus externe de mise en nomination, d’évaluation et de sélection, voici les entreprises, entrepreneures, entrepreneurs et organismes qui ont été célébrés lors du 48e Gala des Prestiges.

Prestige Développement durable : Total Fabrication inc.

Prestige Repreneuriat : Transport Gérald Pelletier

Prestige Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale : Musique Fest Premier Tech Prestige Commerce et service : Jean Morneau inc.

Prestige Grande entreprise : Groupe Prelco

Prestige Innovation et technologie : Verbois

Prestige Ressources humaines : Soucy Industriel

Prestige Nouvelle entreprise : Humanimal Expert

Prestige Finaliste coup de cœur : Noréa Foyers – Au coin du feu Rivière-du-Loup

Prestige Alfred-Fortin – Entreprise de l’année : Groupe Prelco

Prestige Employeur conciliant : Rona Rivière-du-Loup

Prix Jeune chambre de Rivière-du-Loup : Dumais Sauvageau Garon

Prestige Grande distinction Desjardins : Éric Fraser / Les Électriciens Desjardins

Prestige Entrepreneuriat féminin : Valérie Lavoie

Prestige Personne d’exception : Laurent Gagnon

Au terme de la soirée, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, a réitéré sa fierté à l’égard des finalistes et des récipiendaires des différents prix.

«Chaque jour, nos entreprises et organismes osent se projeter dans l’avenir avec confiance malgré les embûches, en faisant preuve d’audace et de vision pour soutenir la vitalité socio- économique de notre communauté. Ce gala en a fait la démonstration éloquente comme chaque année. Le Gala des Prestiges est un moment unique dans la vie entrepreneuriale de notre région, une occasion privilégiée de souligner l’apport des entrepreneures et entrepreneurs d’ici à notre prospérité collective. Il est de notre devoir de reconnaître cette contribution à l’avancement de notre milieu et nous en sommes très fiers.»

CCMRCRDL

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a pour mission d’orienter, de rassembler et de représenter ses membres afin de participer au développement responsable du milieu socio-économique régional.