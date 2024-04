Uber Eats s'implante à Témiscouata-sur-le-Lac et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Le nombre de postes vacants au Bas-Saint-Laurent a connu un recul depuis décembre. Les services d’hébergement, de restauration et de commerces au détail sont les secteurs les plus touchés par cette baisse, d’après l’économiste régional de Services Québec du Bas-Saint-Laurent, Alexandre Gauthier Belzile. On dénombre 2 500 postes vacants au 4e ...