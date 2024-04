Les entreprises brillent au Témiscouata pour la 26e édition du Défi OSEntreprendre

Les lauréats locaux du 26e Défi OSEntreprendre de la MRC deTémiscouata sont maintenant connus. Les maraîchers de la Madawaska et le Domaine Carte Blanche représenteront donc la MRC lors du gala régional qui aura le lieu le 1er mai à Matane.

Dans le volet Création d’entreprise, pour la catégorie «Exploitation, transformation, production», c'est l'entreprise Les maraîchers de la Madawaska, de Dégelis, et propriété de Patrick Nolet qui a remporté les honneurs.

Dans le volet Faire affaire ensemble, pour la catégorie «Exploitation, transformation, production», l'entreprise lauréate est le Domaine Carte Blanche, de Lac-des-Aigles, et propriété de Karine Gagnon Morin.

«Les événements de reconnaissance publique sont précieux pour les entrepreneurs qui travaillent fort dans l’ombre. C’est l’occasion de reconnaître l’excellence de leurs idées, leadership, effort et persévérance. Bravo à toutes les entreprises ayant osé participer au Défi cette année et aux lauréat(e)s du niveau local !», souligne le préfet de la MRC de Témiscouata, Serge Pelletier.

La MRC de Témiscouata et son équipe du soutien aux entreprises se sont dits fières de la participation des entrepreneurs du territoire au Défi OSEntreprendre, lequel contribue à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Ce concours met en lumière les initiatives entrepreneuriales en trois étapes évolutives : locale, régionale et nationale. Le Témiscouata souligne le succès de deux entreprises dans les deux volets officiels du Défi pour l’échelon local et d’une entreprise qui passe directement à l’échelon régional.