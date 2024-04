Les lauréats du 26e Défi OSEntreprendre MRC de Kamouraska sont maintenant connus

Le 26e Gala local du Défi OSEntreprendre MRC de Kamouraska se tenait le mardi 2 avril où cinq lauréats locaux ont été honorés. Ils poursuivront leur parcours à l’échelon suivant, dont les lauréats seront annoncés au gala régional le 1er mai 2024 à Matane.

La détermination et la passion des entrepreneurs pour leur domaine d’activité ont été saluées lors de la remise des prix. En tout, des bourses totalisant 1 500 $ ont été remises aux lauréats, afin de les soutenir dans la poursuite de leur projet entrepreneurial.

«Un parcours entrepreneurial est différent pour chacun. C’est une aventure extraordinaire qui demande du courage et de l’ambition. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des citoyens engagés qui par leur entreprise, dynamisent et font rayonner notre région. Le Défi OSEntreprendre MRC de Kamouraska permet de souligner leur détermination et leur désir de faire une différence. Pour la plupart, leur parcours ne fait que commencer et nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent dans la poursuite de leurs projets», déclarent d’une même voix, le préfet, Sylvain Roy, et le président du conseil d’administration de la SADC du Kamouraska, Olivier Lambert.

Lauréats du volet Création d’entreprise

- Pour la catégorie Innovation technologique et technique : ProMécaTech par Alexandre Duguay-Smith

- Pour la catégorie Commerce : Fumoir de Saint-André S.E.N.C. par Grégoire Bergeron-Carrière et Léa Cloutier

- Pour la catégorie Services aux entreprises : Le moment social inc. par Coralie Lepage et Gabrielle Desjardins

- Pour la catégorie Services aux individus : Services CourtePointe par Corine De Repentigny

- Lauréat du volet Faire affaire ensemble : Boulangerie Du pain...c’est tout! par Émilie Vallières et Charles Létang

Finalistes du volet Réussite inc.

Le volet Réussite inc. fait rayonner des modèles diversifiés d’entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement inspire. Pour le Kamouraska, la Ferme Vigo et Créations Vitalis sont finalistes régionales.