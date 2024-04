Défi OSEntreprendre : les lauréats de la MRC des Basques sont dévoilés

La soirée de remise de prix pour le 26e Défi OSEntreprendre de la MRC des Basques a eu lieu le jeudi 4 avril au Caveau-théâtre de Trois-Pistoles. Le milieu entrepreneurial du territoire peut être fier, puisque quatre entreprises se sont démarquées localement lors de cette soirée dont l’objectif est de faire rayonner des entrepreneurs qui sont passés à l’action ou qui le feront sous peu.

Dans le volet «Création d’entreprises», les prix ont été décernés La Seiche, Coop d'édition et d'impression dans la catégorie «Économie sociale», à Buvette Fraîche Pet’ dans la catégorie «Services aux individus», à Jabs dans la catégorie «Innovations technologique et technique» et à Vert Framboise dans la catégorie «Commerce».

Les entreprises lauréates représenteront la MRC des Basques lors du volet régional du Défi OSEntreprendre qui se tiendra le Les résultats régionaux seront connus le 23 avril, et la finale panquébécoise aura lieu le 12 juin durant le Gala du Grand Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre au palais Montcalm de Québec.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales de quelque 57 000 personnes. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Jean-François Veilleux, président d'honneur de la 26e édition, est bien au fait des retombées du Défi OSEntreprendre! Son entreprise, Nutra-Fruit, a été lauréate au démarrage en 2007, au volet Réussite inc. en 2014 et, vient tout juste d'être lauréate nationale du volet Faire affaire ensemble en juin 2023.