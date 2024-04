Promutuel Assurance du Lac au Fleuve dévoile ses résultats

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a convié ses membres-assurés à son assemblée annuelle durant laquelle elle a dévoilé ses résultats pour l’année 2023.

Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, la Société mutuelle dégage un résultat des activités d’assurance de 13 958 000 $, une réussite exceptionnelle qui témoigne de la mobilisation de son équipe et de ses partenaires pour atteindre ses objectifs ambitieux.

«Chez Promutuel Assurance, nous nous engageons à créer de la valeur et des solutions

d’assurance adaptées pour nos membres-assurés. Dans le contexte d’une concurrence forte dans l’industrie de l’assurance de dommages et de la hausse des événements climatiques majeurs, notre équipe est fière des résultats robustes obtenus au terme de l’année 2023. Ceux-ci sont venus confirmer, une fois de plus, la performance et la rentabilité de notre société mutuelle», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Pierre Raymond.

Faits saillants des résultats

- Un volume des primes de 101 767 000 $, ce qui représente une croissance de 12 %.

- Un total de 52 202 000 $ en indemnités à ses membres-assurés victimes d’un sinistre, pour un taux de sinistre de 53%.

- Un résultat des activités d’assurance de 13 958 000 $.

- Une somme de 440 725 $ versée en dons et commandites dans la collectivité.

«Guidée par les valeurs mutualistes qui font notre force, notre société mutuelle a, en 2023, mise sur l’entraide, la solidarité et la coopération lors de chaque action et prise de décision. L’atteinte de nos objectifs témoigne de cette précieuse proximité avec nos membres et nos équipes», a conclu M. Raymond.