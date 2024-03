Contribution importante du CLD de Rivière-du-Loup au développement de la région en 2023

Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) a maintenu, en 2023, le cap dans son offre de service; de beaux et grands résultats ayant un impact sur la vitalité de notre milieu. C’est dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme que le président, René Gingras, et la directrice générale, Marie-Josée Huot, ont présenté le rapport des activités 2023 du CLD.

L’année 2023 a marqué 50 ans d’histoire pour le CLD. De la Corporation de promotion industrielle au Centre local de développement, c’est 50 ans de développement économique, de partenariats, de projets, d’implication dans le milieu, de mise en valeur du territoire et de rayonnement.

RÉALISATIONS EN BREF

Pour les Services-conseils et aides financières aux entreprises, le CLD est intervenu en 2023 à l’intérieur de 232 dossiers, dont 70 d’entre eux se sont réalisés, représentant près de 15 M$ en investissements totaux, 115 emplois créés et 396 maintenus. Le CLD a investi une somme de 594 750 $ dans des projets d’affaires par les Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité et de 50 500 $ par le Fonds Relève pour un soutien financier total 645 250 $.

Par ailleurs, dans le cadre du Soutien au recrutement et à la rétention de main-d’œuvre, plusieurs activités ont été organisées avec des partenaires, telles qu’un déjeuner-conférence sur le management et leadership (comité Colloque RH), des rencontres et formations pour les directions en RH (Table RH) et une campagne de valorisation du marché de l’emploi (comité Événement emploi). De plus, une tournée des entreprises a été réalisée afin de leur présenter la stratégie d’attractivité et les outils mis à leur disponibilité. En ce qui a trait à la Promotion du territoire, plusieurs actions ont été réalisées notamment l’accompagnement de résidents potentiels par le service d’information La VRAIE Vie, la tenue d’un 3e circuit découverte pour les nouveaux arrivants et la promotion dans le cadre de salons de l’emploi à Montréal.

Le Développement de l’immigration a poursuivi sa progression : accueil et établissement de 226 personnes en plus du suivi après installation auprès de 303 personnes immigrantes pour un total de 529 personnes accompagnées. Le programme de jumelage interculturel a permis, quant à lui, le maillage de 20 jumeaux. Par ailleurs, une dizaine d’ateliers d’information ont été organisés sur divers sujets ainsi que près de 20 activités différentes permettant le rapprochement interculturel.

Finalement, le CLD a été impliqué dans divers dossiers de développement tels que les places en services de garde, le logement, la maximisation des retombées des projets éoliens.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

René Gingras a assuré le poste à la présidence de l’organisme depuis 2015, au moment où le CLD devait gérer d’importantes transformations à son organisation. Les membres ont remercié M. Gingras pour l’ensemble de son implication au CLD pendant les neuf années à la présidence. Son écoute, sa disponibilité et son ouverture à rechercher des solutions aux divers enjeux ont marqué son passage.

Ainsi, Pierre-Yves Boulanger a été nouvellement élu par ses pairs à titre de président. Le conseil d’administration est formé de neuf administrateurs, soit, dans le milieu des affaires, de Catherine-Anne Renaud, Pierre-Yves Boulanger, Patrick Gagnon et Marc-Antoine Goulet, dans le milieu communautaire, institutionnel de la santé et des services sociaux et de l’éducation, de Geneviève Soucy et René Gingras, puis dans le milieu municipal, de Louis-Marie Bastille, Mario Bastille et Michel Lagacé.

Il est possible de consulter en détail le rapport annuel 2023 du CLD et son plan d’action 2024 au www.cldriviereduloup.com.