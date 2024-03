Le courtier Serge Normand remporte une reconnaissance internationale

Le courtier immobilier Serge Normand de Century 21 Nord-Sud, basé à Rivière-du-Loup, a remporté le prix du meilleur producteur par unités au monde pour 2023, parmi les 142 000 professionnels de l’immobilier affiliés à Century 21 dans 84 pays et territoires du monde entier.

«Il y a deux grandes catégories de performance, selon les revenus annuels et selon le nombre d’unités. C’est la plus importante à mes yeux parce que les marchés sont différents. C’est un indicateur de performance qui démontre aussi l’éthique de travail des courtiers», souligne Sébastien Bonnerot, vice-président, Québec pour Century 21 Canada.

Il indique que la liste mondiale est très difficile à percer en raison du nombre de courtiers immobiliers qui y sont inscrits. La reconnaissance a été remise à Serge Normand à distance, sur grand écran, lors de la conférence internationale Century 21 Global qui avait lieu à Las Vegas le 7 mars.

«C’est arrivé au même moment où j’ai perdu mon épouse, alors je n’ai pas voulu faire de battage publicitaire avec cela. Ça fait 38 ans que je suis dans le milieu de l’immobilier. J’ai toujours eu de bons rangs au Canada, mais j’étais à mille lieues de penser que je pourrais remporter un prix international», a réagi Serge Normand.

Il dit être fier d’avoir réussi à se hisser tout en haut du classement mondial en tant que courtier francophone dans un réseau majoritairement américain et européen. M. Normand souhaite laisser sa trace dans la communauté des courtiers francophones, et leur montrer qu’il est possible de se dépasser au-delà des frontières.

«Ça devient intéressant pour un petit bureau de courtage comme le nôtre. On est comme Astérix dans un village gaulois dans le fin fond de la province. Les autres courtiers sont surpris quand ils apprennent que notre ville compte 20 000 de population. Indirectement, ce prix c’est mon legs à mes collègues pour faire grandir le bureau.» Il a souligné le travail de toute son équipe de Century 21 Nord-Sud, qui permet à l’agence de bien se positionner année après année.

Les reconnaissances étaient déterminées selon le nombre de ventes d’unités réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à partir des données rapportées à Century 21 Real Estate LLC.