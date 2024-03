Le premier Salon de la construction au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les iles de la Madeleine

Le groupe Belzile Dickner est fier d’annoncer la tenue du premier Salon de la construction Belzile Dickner qui aura lieu le jeudi 25 avril et le vendredi 26 avril à l’hôtel Rimouski.

Ce nouveau salon vient combler le besoin de nos entrepreneurs de se déplacer à l’extérieur de la région pour assister à ce genre d’évènement. Il sera l’occasion idéale pour rassembler sous le même toit les entrepreneurs et les fournisseurs de plusieurs marques de produits, équipements et services.

Le Salon de la construction est dédiée pour les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés, les villes, les municipalités et les ministères ainsi que toutes les entreprises du domaine industriel, commercial, agricole et institutionnel ayant besoin d’outillage et d’équipements.

Au total, 32 exposants seront au rendez-vous avec une multitude de gammes de produits pour une offre globale de plus de 100 catégories d’équipements disponibles sur place. Cette liste inclut BePower, Cisolift, CM Equip, Easy-Kleen, Echo, ELG, Featherlite, Freud, Flygt, Geomax, IRP industriel, Kaeser, Kubota, Kleton, Makita, Milwaukee, Metaltech, Multiquip, Surewerx, Stihl, SRS environnement, Tsurumi, Tuff Grade, Versa Capital, Walter surfaces technologies et bien plus.

L’inscription au salon est gratuite via le site www.dickner.com/salon.