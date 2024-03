Canac : la première pelletée de terre prévue au début avril 

L'un des deux plus anciens commerces de la rue Lafontaine change de main. Les Télévisions Rivière-du-Loup | Centre Hi Fi, fondé en 1973 et propriété de Gratien Fournier et François D'Amours depuis 1987 a été acquis par Martin Bérubé. Une passation du témoin à une nouvelle génération qui s'effectue avant tout dans la continuité. «Pour nous, la ...