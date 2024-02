Poitras Meubles et Design s’installera à l’entrée ouest de Rivière-du-Loup

Poitras Meubles et Design aura un nouveau chez-soi à Rivière-du-Loup. L’entreprise locale va de l’avant avec un ambitieux projet : la construction d’un magasin de 35 000 pieds carrés dans le quartier ouest de la ville. Situé sur la rue Roland-Roussel, à côté du concessionnaire Mitsubishi, ce bâtiment hébergera également le siège social de la compagnie, en plus d’un vaste entrepôt.

Contrainte de quitter d’urgence ses locaux de la rue Saint-Louis en 2022 pour laisser place au chantier du groupe Medway, l’entreprise, ancrée à Rivière-du-Loup depuis plus de 30 ans, s’était temporairement relocalisée à deux adresses.

Ses activités sont ainsi réparties entre la rue Témiscouata, où elle vend des matelas et des électroménagers, et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, où l’on retrouve le mobilier. Poitras Meubles et Design rapatriera toute son offre sous un même toit, dans un édifice neuf.

«Les dernières années nous auront mises au défi, mais elles nous auront aussi forcées à réfléchir à notre avenir en considérant toutes nos options. Avec une confiance renouvelée, nous sommes fières d’être parmi les premières à nous établir dans ce quartier voué à devenir un secteur commercial très achalandé. Nos fidèles clients de Rivière-du-Loup et des environs seront largement récompensés avec une expérience de magasinage inégalée, dans des locaux spacieux et modernes», affirment les copropriétaires Geneviève Poitras et Marie-Josée Landry, qui exploitent deux autres succursales à Mont-Joli et à Rimouski.

Confiés à CB4S, les travaux de construction commenceront en avril prochain, pour une ouverture prévue à l’automne 2024. Entre-temps, l’entreprise continue de répondre aux besoins de ses clients à ses deux enseignes louperivoises (373, rue Témiscouata et 290, boulevard de l’Hôtel-de-Ville).