De nouveaux propriétaires à la clinique médicale privée Première Ligne de Rivière-du-Loup

Depuis quelques semaines, la clinique médicale privée Première Ligne du 93, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup a de nouveaux propriétaires. Louis-Anthony Ronceau et Vincent Beauchesne se sont en effet portés acquéreurs des actifs de l’entreprise qui a ouvert ses portes en octobre 2019.

Les deux associés sont heureux de relancer dès avril prochain les activités de la seule clinique médicale privée ayant pignon sur rue au KRTB. «C’est une façon pour nous de redonner à la communauté l’accès à des soins de santé privés de qualité, une alternative à ce qui est déjà proposé par le système de santé public. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir assurer à notre manière une entrée plus rapide à certains soins médicaux ici-même en région», souligne Vincent Beauchesne, investisseur dans le projet.

De son côté, Louis-Anthony Ronceau agira comme gestionnaire de la clinique. «Il est important de noter qu’elle demeure à la même adresse et que nous conservons le nom et l’image corporative de nos prédécesseurs. Nous comptons cependant nous démarquer en visant également une clientèle corporative et davantage faire connaître nos différents services auprès des entreprises», explique-t-il.

La clinique privée Première Ligne est présentement en mode recrutement.