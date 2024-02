La chaine A&W lorgne la région de Dégelis 

La dentiste et propriétaire de la Clinique dentaire Deschênes, Isabelle Deschênes, était de passage, ce 15 février, au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de Rivière-du-Loup. Questionnée par l’animateur, David Falardeau, la professionnelle et femme d’affaires s’est confiée sur son parcours et l’avenir de sa clinique. Ce ...