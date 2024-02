Sandra St-Jean, présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre de la MRC de Rivière-du-Loup

L’organisation du Défi OSEntreprendre de la MRC de Rivière-du-Loup annonce que Sandra St-Jean, copropriétaire du Casse-croûte Frais Délices et propriétaire du Marché des Îles, a accepté sans hésitation le mandat de présidente d’honneur de la 26e édition du Défi OSEntreprendre pour l’échelon local.

«Je suis enthousiaste de faire la promotion du Défi OSEntreprendre en mettant de l’avant les nouveaux entrepreneurs de la MRC de Rivière-du-Loup.» Sandra St-Jean avait été couronnée lauréate régionale en 2016 et elle a remporté le prix à l’échelon national.

Fille d’une femme entrepreneure, Sandra St-Jean retourne aux sources en devenant copropriétaire en 2013 du Casse-croûte Frais Délices situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Soucieuse des besoins de sa communauté de L’Isle-Verte, elle acquiert le Marché des Îles en 2016, bien plus qu’une simple épicerie de village. En plus d’offrir à sa clientèle tous les produits d’épicerie, elle ajoute un comptoir de plats cuisinés, de produits locaux, de produits de la SAQ et de microbrasseries québécoises ainsi qu’un service de traiteur.

Pour Sandra, savoir bien s’entourer en plus de la force de l’équipe interne fait le succès d’une entreprise. «J’invite tous les nouveaux entrepreneurs à franchir l’incertitude. Déposez votre candidature au Défi OSEntreprendre et soyez fier de votre réalisation.»

Les entrepreneurs sont invités à s’inscrire au Défi OSEntreprendre d’ici le 12 à 16 h. Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon local le 28 mars.