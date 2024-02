Souper entrevue avec Catherine Morneau

Si vous cherchez l’un de ceux qui a le plus à cœur la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup et qui a contribué grandement à son développement, il s’agit définitivement d’Hervé «Ti-Père» Hodgson. Unique propriétaire de la boutique Vézina Mode depuis 2021, l’homme d’affaires compte aujourd’hui 53 ans d’expérience. Et du haut de ses 71 ans, il est encore ...