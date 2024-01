Cinquième Palmarès des entreprises au féminin : des dirigeantes d'ici s'illustrent

La présence des femmes dans le monde des affaires n'est plus anecdotique et elles sont nombreuses à se démarquer. Premières en affaires a publié la semaine dernière le cinquième Palmarès des entreprises au féminin du Québec et six femmes d'affaires de la région se démarquent. Stéphanie Poitras, Valérie et Mélissa Berger, Andréanne Marquis, ainsi qu'Annabelle Dumais et Noémie Sauvageau y font belles figures.

Ainsi, Stéphanie Poitras pour Aliments ASTA ainsi que Valérie et Mélissa Berger pour Berger s'illustrent dans ce palmarès parmi les 26 grandes organisations qui cumulent plus de 50 M$ de chiffres d’affaires.

Dans la dans la catégorie les Forces vives 5M à 10 M$, on retrouve Andréanne Marquis, native de L'Isle-Verte, avec Womance, dont le siège social est dans la région de la Capitale-Nationale. L'entreprise a été créée il y a huit ans. La dirigeante apparait pour une deuxième fois dans le classement, cette fois dans la catégorie les Étoiles montantes 1M$ à 5 M$ avec sa nouvelle entreprise Sans-Façon Cosmétiques.

Toujours dans la catégorie les Étoiles montantes 1M$ à 5 M$, on remarque la présence d'Annabelle Dumais et Noémie Sauvageau pour leur entreprise Dumais Sauvageau Garon - Cabinet en planification financière.

Cette année, le Palmarès est composé de 146 entreprises qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions de dollars. Dans les pages, on présente aussi les résultats de 85 étoiles montantes qui ont un chiffre d’affaires compris entre 1 et 5 millions de dollars.