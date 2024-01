Karine Malenfant, une directrice générale née  

Le Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de Rivière-du-Loup a tenu son premier dîner-conférence de la nouvelle année, ce jeudi 18 janvier à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Les convives ont eu la chance d’en apprendre plus sur le parcours de l’actuelle directrice générale du Collège Notre-Dame, Karine Malenfant.

Mme Malenfant a débuté cette nouvelle aventure à temps partiel à compter d’avril, pratiquement au lendemain de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Elle est pleinement en poste depuis juin.

Au cours des quatre années précédentes, elle a été à la tête du comité organisateur du plus gros rendez-vous sportif amateur au Québec, menant son équipage à bon port malgré plusieurs tempêtes dont deux reports liés à la pandémie de Covid-19. L’événement, une grande célébration des athlètes amateurs, a été tenu en mars 2023. Un franc succès qui a fait la fierté de la région.

«Tout était à bâtir», a-t-elle rappelé, se remémorant sa première journée de travail en 2018. Elle était alors l’unique employée de l’organisation. «Les Jeux du Québec, c’est la mise sur pied d’une entreprise avec une croissance rapide et une fin tout aussi abrupte», a-t-elle imagé, fière du travail accompli avec son équipe, les partenaires et les bénévoles.

Karine Malenfant avait déjà une solide expérience en gestion, puisqu’elle avait auparavant assumé la direction générale de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Co-Éco (2008-2014) et celle de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (2014-2018). Deux expériences formatrices qui lui ont permis de développer et de mettre en œuvre son dynamisme et ses qualités de leader.

Plutôt dans sa carrière, la Louperivoise, qui a une technique en design d’intérieur et un baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, a œuvré pour l’Office du tourisme de Rivière-du-Loup, l’Hôtel Levesque (dans un rôle de direction, encore une fois) et comme partenaire de l’entreprise Événements VIP.

Au fil des ans, Karine Malenfant a aussi contribué à plusieurs organisations et siégé à différents conseils d’administration dans les domaines éducatif, communautaire, philanthropique, évènementiel, touristique, environnemental et socioéconomique.

«Je me suis rapidement rendu compte que dans la vie, je devais travailler pour une cause, je devais m’impliquer dans quelque chose qui m’interpelle, sur lequel je peux avoir l’impression de faire une différence», a-t-elle confié.

Une philosophie qui explique sans doute, du moins en partie, pourquoi elle a décidé de se joindre au Collège Notre-Dame. Aujourd’hui, elle se dit d’ailleurs très fière de pouvoir diriger une maison d’enseignement considérée comme un exemple en matière d’apprentissage, de réussite et de persévérance scolaire.

