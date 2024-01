Une aide importante au service des entreprises d’ici

Les Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) ont récemment reçu un don de plus de 55 000 $ en matériel de la part des entreprises Rockwell Automation et Lumen.

C’est lors d’une visite à Rivière-du-Loup, en automne dernier, que les représentants des deux entreprises ont remis ce don à l’équipe des Halles d’innovation et de formation avancée.

«Il s’agit d’un geste des plus significatifs pour nous», a mentionné Ousmane Ndiaye, gestionnaire du développement des compétences chez HIFA. Il illustre tout l’engagement de ces entreprises envers l’éducation et le développement des compétences en matière d’innovation.»

Concrètement, ce matériel permettra à HIFA d’approfondir son programme de formations en automatisation et en robotique, offrant ainsi des occasions d'apprentissage avancées et pratiques.

«Il va sans dire que nous sommes extrêmement reconnaissants envers Rockwell Automation et Lumen de leur soutien inestimable à notre mission éducative», a poursuivi Rémi Massé, directeur général des Halles d’innovation et de formation avancée. «Ce matériel de pointe consolidera nos capacités à offrir des formations de qualité, à répondre aux besoins croissants du secteur, et ce, tout en nous permettant de préparer la prochaine génération de professionnels compétents et qualifiés.»

HIFA

Construites aux abords du campus Premier Tech à Rivière-du-Loup, les Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) seront dotées d’une infrastructure industrielle flexible et unique de 49 000 pieds carrés dont 80 % de la superficie prendra la forme d’une usine-pilote qui sera divisée en trois zones/halles dédiées à la démonstration et à l’expérimentation de cellules robotiques, à la recherche appliquée collaborative ainsi qu'à la formation, et ce, dans les secteurs de l’intelligence manufacturière et de l’emballage de nouvelle génération.

Rappelons que l’inauguration officielle des locaux est prévue au printemps 2024.