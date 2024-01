Importante hausse de la valeur foncière à Trois-Pistoles

La population de Trois-Pistoles verra son compte de taxes augmenter en moyenne de 8 % en raison d’une importante hausse de la valeur globale des immeubles imposables de 31 %. Cette situation est causée par l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation qui sera effectif jusqu’en 2026. Il n’avait pas été mis à jour depuis six ans.

Les propriétaires d’une résidence unifamiliale ont vu sa valeur passer de 129 873 $ en 2023 à 179 877 $ en 2024. Pour contrebalancer cette hausse considérable, l’administration municipale a diminué le taux de base de la taxe foncière de 0,3418 $ par 100 $ d’évaluation. Il est donc passé de 1,5759 $ à 1,2341 $ en 2024, une baisse de 21 %.

«Il n’était vraiment pas question de garder le même taux de taxation. Le rôle d’évaluation est arrivé à échéance et on était un peu pris avec la hausse des valeurs et des couts du marché immobilier. C’est sûr que ça a eu une grosse influence sur la valeur des résidences et le montant de taxes que les citoyens devront payer», explique le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

Malgré cette baisse du taux de base, les propriétaires d’une maison moyenne verront donc leur compte de taxe foncière augmenter de 8,4 %, soit 173,19 $, en raison de la hausse de la valeur de leur résidence.

Le conseil municipal a aussi pris la décision de faire passer le nombre de versements de taxes de 4 à 6 pour essayer de répartir la charge fiscale liée aux taxes municipales. «Nous devons aussi composer avec le contexte économique et nous sommes encore dans la saine gestion», ajoute M. Guilbert.

Les tarifications liées aux services n’ont pas augmenté. Elles se chiffrent à 399 $ pour l’aqueduc et l’égout et à 245 $ pour la gestion des matières résiduelles. À noter que l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1 % au Canada en un an, selon les plus récentes données de novembre 2023.

PROJETS

Parmi les projets majeurs prévus au Plan triennal d’immobilisations de la Ville de Trois-Pistoles, on retrouve la réfection et la mise aux normes de l’hôtel de ville pour 3,4 M$, qui est déjà en cours, et l’aménagement d’un parc de planche à roulettes et de la pumptrack pour 312 000 $ en 2024.

Un montant totalisant 10 M$ est réservé en 2025-2026 pour la réfection de la rue Notre-Dame Ouest. «C’est dans les cartons depuis un bout de temps. Il faut réussir à trouver le financement gouvernemental», ajoute le maire de la Ville de Trois-Pistoles. Un investissement de 15 M$ est aussi planifié en 2026 pour des travaux majeurs à la piscine régionale des Basques (voir autre texte)

Lors de sa séance extraordinaire organisée le 18 décembre 2023, la Ville de Trois-Pistoles a présenté un budget équilibré totalisant 8,4 M$. Les revenus de taxes ont augmenté de 221 488 $ comparativement à l’an dernier.