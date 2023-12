Diner de Noël du Centre des dirigeants d'entreprise de Rivière-du-Loup

Le Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de la région de Rivière-du-Loup a tenu son traditionnel diner de Noël à l’Hôtel Levesque ce 14 décembre.

Les membres ont pu participer à un échange de cadeaux tout en dégustant un excellent repas. Lors de cet évènement festif, le CDE recueillait également des dons qui ont été remis au Carrefour d’Initiatives populaires (CIP) pour l’achat de denrées alimentaires.



Le CIP est un organisme sans but lucratif qui œuvre sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Il supervise et organise de nombreuses initiatives telles que les cuisines collectives, le comptoir de récupération alimentaires, les dépannages alimentaires d’urgence, l’Escouade AlimenTerre, les Frigos-Partagés, notamment, dans le but de soutenir les gens à faible revenu du milieu et de lutter contre l’appauvrissement.

La prochaine activité du CDE de la région de Rivière-du-Loup est prévue le 18 janvier 2024 à l’Hôtel Levesque. Pour la première rencontre de l’année, le CDE recevra la directrice du Collège Notre-Dame, Karine Malenfant. Les membres pourront donc découvrir son parcours autour d'un délicieux repas lors d’une discussion dirigée par nul autre que l’animateur David Falardeau.

Le CDE de la région de Rivière-du-Loup profite de l’occasion pour offrir ses meilleurs vœux du temps des fêtes à tous. Au plaisir, de vous voir en grand au premier diner-conférence de 2024!