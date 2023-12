Vincent Beauchesne remporte la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse 2023

Pour une 6e édition, le Fonds d’investissement jeunesse de la MRC de Rivière-du-Loup met en lumière des profils entrepreneuriaux hors du commun en offrant la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse. Cette année, la bourse a été décernée à Vincent Beauchesne de l’entreprise Groupe Véloce.

Les membres du jury ont voulu souligner et récompenser tous les efforts déployés par Vincent Beauchesne pour son entreprise. Il se voit attribuer une bourse d’un montant de 3 000 $.

Les deux finalistes ayant reçu une bourse de 1 000 $ chacun sont Kim Dumont de l’entreprise Yogamis – yoga mobile pour les enfants et Étienne St-Jean de l’entreprise AGM Construction inc. Ces deux entrepreneurs ont su se distinguer par leurs services et produits, plan de commercialisation, performance financière et les moyens utilisés pour surmonter leurs défis.

Le processus d’inscription facile et rapide permet aux entrepreneurs de déposer leur candidature axée sur leur parcours et leur profil. Cette année, ce sont 10 candidates et candidats de différents secteurs d’activités qui ont eu le courage de partager leur parcours.