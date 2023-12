Premier Tech célèbre 40 ans d’innovation en biotechnologie

Cette année, Premier Tech célèbre 40 ans à d’innovation biotechnologique en ingrédients actifs. Ce jalon marque quatre décennies d’engagement envers l’innovation en transformant les défis en opportunités et en façonnant l’avenir de la biotechnologie pour améliorer la croissance, la qualité et le rendement des plantes. Au cœur du parcours de l’entreprise se trouve un engagement à développer des technologies naturelles pour nourrir et embellir le monde.

Premier Tech s’est lancée dans cette aventure en 1983. Animée par la volonté de créer de la valeur pour ses clients en ajoutant des champignons mycorhiziens bénéfiques à ses substrats de culture, Premier Tech a mis sur pied une équipe de scientifiques dont la mission était de mettre au point une approche efficace pour produire des inoculums mycorhiziens de haute qualité.

L’engagement de Premier Tech dans ce projet a permis de développer un processus de production d’inoculants mycorhiziens hautement efficaces dans des conditions aseptiques, un exploit qui était alors considéré comme impossible par de nombreux experts dans le domaine. Cette approche innovante a défié la norme, conduisant à la création d’un processus unique de fabrication à grande échelle dans des laboratoires aseptiques, établissant de nouvelles normes industrielles en matière de pureté et de qualité.

Grâce à ses efforts soutenus et à sa recherche constante, Premier Tech a élargi son offre pour inclure des solutions biologiques à base de Bacillus, de rhizobium et de Serendipita. Cette gamme diversifiée de produits répond aux besoins spécifiques des marchés de l’horticulture et de l’agriculture, en mettant l’accent sur des solutions sur mesure qui augmentent la valeur pour ses clients.

«Notre présence dans le monde de la biotechnologie depuis 40 ans nous permet d’assoir une culture forte en innovation et de contribuer significativement à l’évolution de nos différents marchés, a déclaré Martin Pelletier, président de Premier Tech Producteurs et Consommateurs. Notre savoir-faire et notre expertise entourant la biotechnologie dans le jardinage, l’horticulture et l’agriculture sont des atouts stratégiques permettant de faire la différence.»

Le 40e anniversaire de Premier Tech en matière d’innovation biotechnologique témoigne non seulement de son histoire remarquable, mais aussi de sa volonté de repousser les limites de l’innovation. Ce jalon met en lumière l’ambition de Premier Tech de bâtir un avenir où les progrès biotechnologiques continuent de façonner un monde davantage durable, sain et beau.