Un investissement de plusieurs millions pour Dubé Kia 

Le concessionnaire automobile Kia de Rivière-du-Loup déménagera sur la rue Léo-Bourgoin à la fin de la prochaine année. Le Groupe Dubé a annoncé un investissement majeur de plusieurs millions de dollars pour la construction d’un bâtiment neuf d’une superficie d’environ 13 000 pieds carrés sur deux étages, ce mercredi 29 novembre.

Le nouveau bâtiment, plus grand et plus moderne, reflètera la nouvelle image signature de Kia Canada et sera installé dans le secteur ouest de Rivière-du-Loup qui est en plein développement. La concession se rapprochera aussi de Dubé Mazda, également propriété du groupe.

Selon Dean et Steve Dubé, ce projet ambitieux vise à moderniser la présence du groupe dans la communauté et à offrir à leurs clients une «expérience exceptionnelle» digne des produits Kia. La construction de ce bâtiment neuf fait d’ailleurs partie de la refonte totale l’image de la marque qui reflète son engagement envers l’innovation et la satisfaction de sa clientèle.

«Nous sommes ravis d'annoncer cet investissement significatif dans notre entreprise et dans la communauté du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Cette initiative renforce notre engagement envers nos clients en leur offrant des installations des plus modernes et une expérience client améliorée», ont déclaré les deux hommes d’affaires.

Les travaux débuteront au printemps 2024 et devraient être achevés en décembre de la même année. «Nous nous efforcerons de minimiser les inconvénients pendant la période de transition, tout en maintenant les hauts standards de qualité de service auquel nos clients sont habitués», ont assuré Dean et Steve Dubé.

Le groupe Dube a été fondé en 2006 et détient trois concessionnaires, soit Dube Kia et Dube Mazda de Rivière-du-Loup, ainsi que Edmundston Kia d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. L’entreprise emploie environ 60 personnes, vend approximativement 1 500 véhicules par année et possède un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 M$.