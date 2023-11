Premier Tech acquiert l’entreprise Virentia

Premier Tech a annoncé, le 29 novembre, qu’elle est maintenant l’actionnaire majoritaire de l’entreprise Virentia. Cette entreprise québécoise, qui se spécialise dans le développement et la production d’ingrédients alimentaires à valeur ajoutée issus de la valorisation de la luzerne, se joint ainsi à son groupe d’affaires Sciences de la Vie.

La relation entre les deux entreprises remonte à 2017, moment où Premier Tech réalise un premier investissement dans Virentia duquel naît un partenariat stratégique. Une relation naturelle qui, aujourd’hui, évolue et devient une volonté d’intégrer pleinement Virentia à l’écosystème Premier Tech.

Cette décision s’inscrit dans le développement et le positionnement à long terme de Premier Tech Sciences de la Vie, le plus récent groupe d’affaires, créé en 2021.

Un portfolio d'ingrédients fonctionnels bonifié

L’arrivée de Virentia permet d’agrandir le portfolio d’ingrédients fonctionnels de Premier Tech Sciences de la Vie et d’en tirer le plein potentiel avec l’ajout d’actifs végétaux prometteurs et à valeur ajoutée.

L’intégration de Virentia est donc complémentaire aux travaux de recherche et développement de Premier Tech.

Forte de 40 ans d’expertise en biotechnologies pour améliorer la santé et le rendement des productions horticoles et agricoles, Premier Tech vise la valorisation de ses actifs végétaux et microbiens pour la santé et la nutrition autant humaine qu’animale.

«L’intégration de Virentia marque une étape importante dans le parcours de Premier Tech Sciences de la Vie. La mise en commun des expertises permettra de positionner encore mieux l’offre de valeur et l’accompagnement de nos clients», souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.