La MRC de Témiscouata adopte son budget 2024

Le conseil de la MRC de Témiscouata a adopté son budget 2024 lors de sa séance régulière tenue le 22 novembre dernier. S’élevant à 10 461 948 $ soit 38 796 $ de plus que le budget de l’an dernier, représentant une hausse de moins de 0.4 % d’augmentation par rapport à 2023.

Parmi les éléments nouveaux, il y a des sommes qui sont prévues pour la mise en œuvre du plan d’action pour lutter contre la moule zébrée et autres espèces exotiques envahissantes. Un soutien financier sera dédié aux municipalités pour la mise en place de stations de lavage et de guérites automatisées. Une entente de coopération intermunicipale est d’ailleurs prévue afin d’assurer la gestion et la coordination de l’ensemble des guérites et stations qui seront installées sur le territoire. Certains réajustements ont été également fait dans les quotes-parts municipales afin de tenir compte de l’inflation et pour réajuster des contributions auprès d’organisations du territoire, en l’occurrence le Transport Roulami qui voit donc la contribution de la MRC passer de 58 156 $ à 73 156 $ pour le transport adapté et de 18 000 $ à 23 000 $ par le transport collectif.

Au global, les quotes-parts régulières des municipalités ont augmenté de 4.66 %. En ce qui a trait aux services à la carte auprès des municipalités, les quotes-parts ont été réajustées pour mieux refléter le coût réel des services rendus.

Somme toute, et malgré l’inflation et l’implication de la MRC dans de nouveaux mandats, notamment la gestion du bureau d’information touristique, le Conseil de la MRC présente un budget responsable, en limitant l’augmentation des contributions municipales, tout en poursuivant l’atteinte des objectifs en lien avec sa mission.