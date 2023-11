Entreprises : invitation à participer à la foire de l’emploi en loisir

Les entreprises et organismes œuvrant dans le domaine du loisir qui désirent recruter des talents parmi la clientèle étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup ont jusqu’au 10 novembre pour s’inscrire à la 5e édition de la Foire de l’emploi en loisir, soutenue par le programme Gestion et intervention en loisir.

L’évènement, sous le thème «Trouve ta voie!», se tiendra à deux endroits : au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup, le mardi 14 novembre de 13 h à 15 h, puis à la Place publique du Cégep de Chicoutimi, le jeudi 16 novembre entre 12 h et 13 h.

Offerte gratuitement à la communauté étudiante, la Foire de l’emploi en loisir permet aux personnes participantes de créer des contacts professionnels, de découvrir des possibilités de stages ou encore de trouver un futur emploi. Cinq entreprises nationales et environ 25 entreprises situées principalement dans les régions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont attendues. De plus, ce salon aspire à mettre en lumière les différents milieux et domaines du monde du loisir soit institutionnel, scolaire, municipal, récréotouristique et évènementiel.

Le comité organisateur, formé d’élèves du programme, a choisi d’orchestrer deux évènements distincts en raison de la réalité de la formation : celle-ci s’offre dans une formule délocalisée avec le Cégep de Chicoutimi. Ainsi, les élèves de Chicoutimi pourront, pour une première fois, accéder à cet évènement et profiter des possibilités de liens professionnels liés à celui-ci.

C’est dans le cadre de plusieurs cours que le comité étudiant à la barre de la Foire a pu plancher à l’organisation. Il devait, entre autres, mettre sur pied une activité d’autofinancement, assurer la promotion ainsi que la logistique de l’évènement. Les cours encadrant ce projet sont Promotion des activités de loisir de l’enseignant Marco Lavoie, Autofinancement des activités de loisir de l’enseignant Michael Redmond, Animation et action collective de l’enseignante Manolya Tükeli et Introduction au processus de gestion de l’enseignante Hajar Hemdaoui.

Les entreprises et organismes souhaitant participer peuvent s’inscrire d’ici le 10 novembre en signalant leur intérêt à [email protected]