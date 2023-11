Une première cargaison de granules de bois pour Lebel Énergie

Le Salon de l'habitation et du plein air de Rivière-du-Loup sera de retour l'an prochain au Centre Premier Tech ainsi qu'au Stade de la Cité des Jeunes, les 22, 23 et 24 mars 2024. De plus, le partenariat avec Lorendo Portes et Fenêtres comme partenaire majeur de l'événement a été reconduit, alors que Promutuel Assurance Rive-Sud présentera ...