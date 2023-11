Roger A. Pelletier est nommée entreprise Découverte 2023 

La Chambre de commerce du Témiscouata a présenté son deuxième Gala Découvertes, un événement qui vise à reconnaître et célébrer les entreprises, les commerces, les organismes, les entrepreneur(es) et les industries qui contribuent, chacun à leur façon, au développement économique et social de la région. L’entreprise Roger A. Pelletier s’est vu remettre la plus haute distinction de la soirée : le prix Découverte 2023.

L’entreprise de Témiscouata-sur-le-Lac s’est également mérité le prix Croissance, signe qu’elle a le vent dans les voiles.

Selon la Chambre de commerce du Témiscouata, Roger A. Pelletier se distingue par sa volonté d’innover et de rester précurseur au niveau des technologies dans son domaine et son service à la clientèle. Les valeurs familiales sont très ancrées dans l’entreprise et la continuité de celle-ci est au cœur de ses décisions.

L’entreprise se démarque aussi par son leadership dans le domaine des véhicules récréatifs au Québec, ainsi que son implication dans le domaine de la course de motoneige et de motocross, ce qui leur a permis d’être reconnus par les divers fabricants pour leur expertise et ainsi obtenir des franchises de renom.

VOLET AFFAIRES

Au total, 11 trophées ont été remis à différents lauréats dans le volet «Affaires» du Gala.

Le prix Développement durable a été remis à Amarante de Témiscouata-sur-le-Lac, tandis que le prix Précurseur a été décerné à la Microbrasserie de la Madawaska de Dégelis. Enfin, les prix Conquérant et Engagement ont été octroyés à Chine Vision et à la Maison du Lac Témiscouata, toutes deux de Témiscouata-sur-le-lac.

VOLET PERSONNALITÉS

Comme il y a des personnes qui font la différence derrière chaque organisation, la soirée a aussi permis de reconnaitre et de récompenser le travail de plusieurs lauréats dans le volet «Personnalités». Cinq prix ont été offerts.

Le prix Reconnaissance a été remis à Roger Robitaille, un collaborateur de la première heure sur le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata, le prix Distinction à la famille Marquis de la ferme Gérald Marquis à Saint-Louis du Ha! Ha!, le prix Essor à Janie Patoine de Zoothérapie Janie de St-Pierre de Lamy, le prix Démarrage à Virginie Morin de Au Coin Cochon et le prix Acquéreur à Élodie Rousseau Sirois de Pré-Vert Plus, toutes deux de Pohénégamook.

Soulignons que c’est dans une ambiance festive que 304 convives ont été accueillis pour cet événement de la Chambre de Commerce du Témiscouata et de la MRC du Témiscouata. Ils étaient invités à célébrer en chœur les succès du Témiscouata.

Au nom des membres du comité organisateur, Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata, et Sébastien Morin, président de la Chambre de Commerce, souhaitent remercier tous les collaborateurs et les partenaires de l’événement.