Dîner-conférence sur le choc des générations par Stéphane Simard

Le Réseau des femmes professionnelles du KRTB s’associe à Univers Emploi pour accueillir Stéphane Simard, un auteur et conférencier renommé. Ces deux organisations proposent un atelier de formation sous forme de dîner-conférence ouvert à tous, abordant un sujet crucial pour les entreprises : «Le choc des générations».

Cet événement se déroulera le mercredi 8 novembre à 11 h 45 à l'Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Au cours de cette session, M. Simard abordera, avec humour et interactivité, les spécificités propres à chaque génération, ainsi que les méthodes de communication et de collaboration efficaces dans un environnement multigénérationnel. Il mettra également l'accent sur les principes permettant de reconnaître les bonnes pratiques offrant une meilleure compréhension des différences entre les générations et comment cohabiter harmonieusement dans un milieu de travail multigénérationnel.

Les places étant limitées, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 1er novembre à midi. Stéphane Simard CRHA, CSP est conférencier international et auteur de huit ouvrages traduits en quatre langues dont L’employé ROI et Générations X@Z. Il est aussi finaliste 2019 du Prix du livre de la Fonction commerciale en France. Au cours des 15 dernières années, il a outillé concrètement plus de 30 000 gestionnaires afin de faire face aux nouvelles tendances en management du capital humain par le biais de ses conférences et ateliers de formation en personne et à distance.