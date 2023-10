Dans la tête de l’entrepreneur Étienne St-Jean d’AGM Construction

Plus de 500 000 $ seront investis au cours des prochains mois au Marché des Iles de L’Isle-Verte afin d’agrandir ses locaux. La propriétaire du marché d’alimentation, Sandra St-Jean, a saisi cette occasion afin de revamper la façade du bâtiment. «Le look extérieur était désuet. Le village de L’Isle-Verte nous tient très à cœur, on veut que les ...