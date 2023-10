Un vent de fraicheur pour le Marché des Iles à L’Isle-Verte

Plus de 500 000 $ seront investis au cours des prochains mois au Marché des Iles de L’Isle-Verte afin d’agrandir ses locaux. La propriétaire du marché d’alimentation, Sandra St-Jean, a saisi cette occasion afin de revamper la façade du bâtiment.

«Le look extérieur était désuet. Le village de L’Isle-Verte nous tient très à cœur, on veut que les gens retrouvent leur fierté et peut-être aussi créer un effet d’entrainement. Avec la beauté de la place, cet investissement est tout à fait approprié», indique Mme St-Jean.

Ce projet a débuté il y a quelques mois par un agrandissement nécessaire à l’arrière du bâtiment pour installer de nouveaux équipements afin d’améliorer les services de traiteur et de mets préparés. La signature d’un contrat de sept ans avec la bannière Métro (Marché Ami) permet à la propriétaire de réinvestir cet argent dans son entreprise.

«Ce n’est pas avec les cannages que le Marché des Iles va pouvoir prendre de l’expansion. Je veux augmenter l’offre de services de mets préparés. L’offre des marchés d’alimentation de proximité est appelée à changer», constate Sandra St-Jean. Les travaux devraient s’échelonner jusqu’au mois de janvier 2024.

L’entrepreneure a fait l’acquisition du Marché des Iles de L’Isle-Verte en novembre 2015. En juin 2016, Sandra St-Jean a remporté le prix du public au Gala national des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.